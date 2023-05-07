Sultangazi'de kaza yapan aracı parçaladılar Sultangazi'de kazadan kaçan aracı parçalayarak lastiklerini patlatan taraf ile karşı grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

DHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazası sonrası araçlardan biri kaçtı.

Kaçan aracı otomobilleriyle takip eden grup, aracı İsmetpaşa Mahallesi'nde yolunu keserek durdurdu.

Grup, sürücü ve yanındakilere saldırmaya başladı.

2 kişi yaralandı

Saldırganlar, sürücünün kullandığı otomobili parçaladı ve lastiklerini bıçakla patlattı. Kavga sırasında iki tarafta olduğu belirtilen U.B. ve M.G. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen bir başka araca alınarak, yakınlardaki özel bir hastaneye götürüldü.

Yaralılar götürülürken, grup aracı parçalamaya devam etti. Ardından da olay yerinden yaya olarak kaçtılar. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

"Ortalık karıştı"

Mahalle sakini Birol Sağlam, şunları söyledi: