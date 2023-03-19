Sultangazi'de kazaya sebep olara kaçan sürücü tekrar dönüp kavga etti: Köşede izliyordum İki aracın karıştığı kaza sonrasında kazaya neden olan ve olay yerinden kaçan sürücü, bir süre sonra geri dönerek "Kaçmadım, köşede izliyordum" ifadeleri kavgaya sebep oldu.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Yol verme ve yol kavgalarına farklı bir boyut kazandıran sürücü hayrete düşürdü.

19.00 sıralarında hızla ara sokaktan çıkan panelvan araç, o esnada bulvar üzerinde seyir halinde olan Adil Yıldızlı yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

İki sürücü de yara almadı

Kaza sonrasında iki araçta devrilerek yan yatarken, sürücüler yara almadan kurtuldu.

Panelvan araç sürücüsü kaçtı

İddiaya göre kazaya sebebiyet veren panelvan araç sürücüsü, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

"Kaçmadım, köşede izliyordum"

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaklaşık yarım saat sonra yakınları ile birlikte geri dönen sürücü 'Kaçmadım, köşede izliyordum' cevabını verince taraflar arasında kavga çıktı.

Sürücü gözaltına alındı

Tarafları polis ekipleri güçlükle ayırırken, tehditler savuran sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"Beni de öldü zannetti herhalde"

Hafif ticari araç sürücüsü Adil Yıldızlı, "Ben sol şeritte makul bir hızla giderken araba bana yandan vurdu ve arabamı perte çıkardı. Beni de öldü zannetti herhalde, kaçtı ve gitti" dedi.

Sürücüler farklı yollara yönlendirildi

Olay sonrasında bulvar üzerinde trafik akışı yaklaşık 1 saat boyunca sağlanamazken, sürücüler ara sokaklara yönlendirildi.

Trafik normale döndü

Devrilen araçların çekici yardımı ile bulundukları yerden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.