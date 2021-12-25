Kediden kaçan köpeğin hızla arkasına döndüğü sırada çarptığı kadın yere devrildi. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

20 Aralık Pazartesi günü İstanbul Sultangazi'deki Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir mağazanın önünde yatan kedinin yanına köpek yanaştı.

Kedi, olduğu yerden kalkarak köpeği kovaladı. Kediden kaçan köpek, telefonla konuşarak kaldırımda yürüyen kadına çarptı.

Düşen kadına çevredekiler yardım etti. Kadın bir süre sonra kalkarak yoluna devam ederken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"KEDİ KÖPEĞE SALDIRDI, KADIN DÜŞTÜ"

Olayı anlatan İbrahim Başakçı, "2-3 gün oldu köpek kediye doğru gidiyordu. Kedi köpeğe saldırdı. Kadın düştü. Biz esnaf olarak kadına yardımcı olduk. Durumu iyiydi ayağa kalktı gitti." diye konuştu.

Sultangazi'de kedinin korkuttuğu köpek, yoldaki kadını yere düşürdü VİDEO

























