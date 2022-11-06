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    Sultangazi'de kiracı ev sahibiyle kira tartışmasında evi yaktı

    Ev sahibinin tahliye kağıdı imzalatmasına sinirlenen kiracı evi benzinle yakarak ateşe verdi. Ev sahibi, kiracısından şikayetçi oldu.
    • 06.11.2022 - 17:12
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 17:24
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    Sultangazi'de kiracı ev sahibiyle kira tartışmasında evi yaktı

    Son dönemde yaşayan kira artışı sonrasındaki tartışmalara bir yenisi daha eklendi.

    İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, dün saat 17.30 sıralarında apartmanın birinci katındaki dairede kiracı ile ev sahibi Ç.Y ile zam nedeniyle tartıştı.

    Ev sahibi evin kirasını 900 TL'den 2 bin TL yapmak istedi.

    Buna karşılık kiracı, zammın çok fazla olduğunu belirterek, kabul etmedi.

    Deprem sigortası altına tahliye kağıdı imzalattı

    Ev sahibi kiracısını evden çıkaramayınca  bu kez babasına deprem sigortası adı altında tahliye kağıdı imzalattı.

    Süreci yargıya taşıyan Fatih E., kiracısı için tahliye kararı aldırttı.

    Kiracı evi yaktı

    Cuma günü evdeki eşyalar boşaltıldı.

    Bunun üzerine kiracısı bu akşam ev sahibinin oturduğu dairenin önüne gelerek, daire önündeki ayakkabılara benzin dökerek ateşe verdi.

    Sultangazi de kiracı ev sahibiyle kira tartışmasında evi yaktı #1

    Ev sahibi kiracıdan şikayetçi oldu

    İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına söndürürken, polisin olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Ev sahibi Ç.Y’nin, evi yakan kiracısından şikayetçi olduğu öğrenildi.

    "Bağırma sesi duydum"

    Evin karşısındaki fırında çalışan Yusuf Boğa "Ben saat 17.30 gibi geldim. Eve geldiğimde bağırma sesi duydum. Birkaç gencin evi taşladığını gördüm. Sonra itfaiye ve ambulans geldi." dedi.

    Sultangazi de kiracı ev sahibiyle kira tartışmasında evi yaktı #2

    "Kiracı iyi bir insandı kimseye zarar vermez"

    Mehmet Bağcı, "Cuma günü olaydan önce polisler geldi. Çocuklar evden çıkacaklarını söylüyorlardı. Daha sonra kamyonet geldi ve evi boşaltacaklardı. Sonra başka bir grubun iki kez camı kırdıklarını gördüm. Ev sahibi kiraya zam yapmak istediğini söylüyordu. Kiracı iyi bir insandı kimseye zarar vermez." dedi.

    "Hangi kiracı olduğunu soramadık"

    DHA'nın haberine göre, Adnan Kaya, "Orada kalabalık oluştu. Oradaki kiracıları tanıyoruz ama hangi kiracı olduğunu soramadık." dedi.

    Sultangazi de kiracı ev sahibiyle kira tartışmasında evi yaktı #3

    Sultangazi de kiracı ev sahibiyle kira tartışmasında evi yaktı #4

    Sultangazi de kiracı ev sahibiyle kira tartışmasında evi yaktı #5

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    Sultangazi de kiracı ev sahibiyle kira tartışmasında evi yaktı #9


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