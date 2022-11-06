Sultangazi'de kiracı ev sahibiyle kira tartışmasında evi yaktı

Ev sahibinin tahliye kağıdı imzalatmasına sinirlenen kiracı evi benzinle yakarak ateşe verdi. Ev sahibi, kiracısından şikayetçi oldu.

Son dönemde yaşayan kira artışı sonrasındaki tartışmalara bir yenisi daha eklendi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, dün saat 17.30 sıralarında apartmanın birinci katındaki dairede kiracı ile ev sahibi Ç.Y ile zam nedeniyle tartıştı.

Ev sahibi evin kirasını 900 TL'den 2 bin TL yapmak istedi.

Buna karşılık kiracı, zammın çok fazla olduğunu belirterek, kabul etmedi.

Deprem sigortası altına tahliye kağıdı imzalattı

Ev sahibi kiracısını evden çıkaramayınca bu kez babasına deprem sigortası adı altında tahliye kağıdı imzalattı.

Süreci yargıya taşıyan Fatih E., kiracısı için tahliye kararı aldırttı.

Kiracı evi yaktı

Cuma günü evdeki eşyalar boşaltıldı.

Bunun üzerine kiracısı bu akşam ev sahibinin oturduğu dairenin önüne gelerek, daire önündeki ayakkabılara benzin dökerek ateşe verdi.

Ev sahibi kiracıdan şikayetçi oldu

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına söndürürken, polisin olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ev sahibi Ç.Y’nin, evi yakan kiracısından şikayetçi olduğu öğrenildi.

"Bağırma sesi duydum"

Evin karşısındaki fırında çalışan Yusuf Boğa "Ben saat 17.30 gibi geldim. Eve geldiğimde bağırma sesi duydum. Birkaç gencin evi taşladığını gördüm. Sonra itfaiye ve ambulans geldi." dedi.





"Kiracı iyi bir insandı kimseye zarar vermez"

Mehmet Bağcı, "Cuma günü olaydan önce polisler geldi. Çocuklar evden çıkacaklarını söylüyorlardı. Daha sonra kamyonet geldi ve evi boşaltacaklardı. Sonra başka bir grubun iki kez camı kırdıklarını gördüm. Ev sahibi kiraya zam yapmak istediğini söylüyordu. Kiracı iyi bir insandı kimseye zarar vermez." dedi.

"Hangi kiracı olduğunu soramadık"

DHA'nın haberine göre, Adnan Kaya, "Orada kalabalık oluştu. Oradaki kiracıları tanıyoruz ama hangi kiracı olduğunu soramadık." dedi.

























