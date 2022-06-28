Sultangazi'de kırtasiyedeki hırsızlık, dükkan sahibini ağlattı

Kırtasiyenin önündeki kovayı ve ürünlerin çalınması üzerine işletme sahibi gözyaşlarını tutamayarak, “Biz zaten bir lira bir lira kazanıyoruz kırtasiye işinden” dedi.

İstanbul’un Sultangazi Uğurmumcu Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde bulunan İlknur ve Ramazan Fidan çiftinin işletmeciliğini yaptığı kırtasiye dükkanında, geçtiğimiz hafta hırsızlık olayı yaşandı.

Kırtasiyenin etrafında dolaşan hırsız, dükkanın önündeki kovanın içinde bulunan ürünleri alarak uzaklaştıktan bir müddet sonra geri döndü. Hırsız bu sefer, kovayı da alarak kayıplara karıştı.

Yaklaşık 3 ay önce de içinde kaydırak bulunan kolinin çalındığı öğrenildi.

“Hırsızlığın önüne geçemiyoruz artık sürekli olarak bir şeyler gidiyor”

İHA’nın haberine göre; işletme sahibi İlknur Fidan, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı:

''Biz burada okulun karşısında 20 yıllık esnafız ve herkes tanır bizi burada. Ama son zamanlarda hırsızlık olayları yaşamaya başladık. Önce bir çocuk kaydırağımız çalındı. Adam harama helale bakmadan çocuklarını eğlendirecek belki de bununla daha sonra sınavların olduğu gün kapıya yine müşterilerin görmesi için çıkarttığımız birkaç ürünümüzü daha çaldı. Koltuk destekleri ve kovalarımız vardı. Onları çaldı. Daha neler götürdü bilmiyoruz bunlar sadece kameraya yansıyanlar. Hırsızlığın önüne geçemiyoruz artık sürekli olarak bir şeyler gidiyor.

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“Biz bir lira bir lira topluyoruz kırtasiye işinden”

Gördüklerimizin ancak kaydını alabiliyoruz, görmediklerimiz ise gidiyor. Bin lira gibi bir zararımız var. Zaten biz bir lira bir lira topluyoruz kırtasiye işinden. Maddi değeri çok bir şey olmayabilir onlar için ama biz sabahın 7'sinden akşamın 10'una kadar çalışıyoruz. Çocuğumu yatağından kaldırıp getiriyorum buraya.

Para olarak çok değerli bir şey olmayabilir ama bir saniyelik olayla malzemelerimizi alıp gidiyor. Adam o kadar rahat ki sağına soluna bile bakmıyor herhalde bu yoldan geçiniyor. Mahalle sakinlerinden illaki tanıyan vardır. Buralarda oturan birisi çünkü çok rahat hırsızlık yapıyor. Gören bilen varsa bize söylerlerse seviniriz.”