Tezgahta alışveriş yaptığı sırada çantasının çalındığını fark eden genç kadın, eşine haber verdi. Çevredeki kameraları inceleyen eş, görüntülerde çantanın bir kız çocuğu tarafından çalındığını gördü.

Son günlerde artan hırsızlık olaylarına çocuklar da alet edilmeye başladı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yaşayan Saliha Alkan Toksöz, öğle saatlerinde alışveriş yapmak için çarşıya çıktı.

Bir mağazanın tezgahındaki ürünleri inceleyen genç kadın, çantasını bebek arabasına bıraktı.

Kız çocuğu tarafından çalındığı ortaya çıktı

Bir süre sonra çnatasının olmadığını fark eden Toksöz, telaşla eşini aradı. Olay yerine gelen eş Mustafa Toksöz, çevredeki güvenlik kameralarını izlerken çantanın bir kız çocuğu tarafından çalındığını gördü.

Görüntüleri alan genç adam, polise başvurarak şikayetçi oldu.

Sultangazi'de kız çocuğunun hırsızlık yaptığı anlar kamerada VİDEO



"Arkasında bir şebeke olduğu bariz ortada"

Mustafa Toksöz, "Eşim, bebek kıyafetleri satışı yapan seyyar satıcıdan alışveriş yapıyor. Çantasından cüzdanı çıkarıp aldığı ürünün parasını veriyor. Daha sonra yürümeye başlıyor ve bir mağazanın önüne geliyor. Mağazanın önündeki ürünleri inceliyor. Eşim farkında değil ama aralarında küçük bir çocuğun da olduğu kişiler tarafından takip ediliyor. Mağaza önündeki ürünleri incelerken, yaklaşık 10 yaşındaki bir çocuk arkasına dönerek, birileriyle o işaretleşiyor. Çocuk 'Şimdi mi? Bu kadın mı' der gibi işaretler yapıyor. Onay aldıktan sonra da eşimin yanına yaklaşıp bebek arabasından çantayı çalıyor. Eşim, arkası dönük olduğu için fark edemiyor. Çantayı alan çocuk, yürüyerek gözlerden kayboluyor. Eğer çocuk tek başına yapmış olsa gam yemezdim ama arkasında bir şebeke olduğu bariz bir şekilde ortada. Çocuk profesyonel bir şekilde çantayı alıyor" dedi.

"Yaz boyu eşimi, çocuğumu bir yere götüremedim"

Çantada yaklaşık 12 bin TL değerinde ziynet eşyası ve 3,5 aylık bebekleri için biriktirmiş oldukları bir miktar para olduğunu söyleyen Toksöz, "Tatile gitmeyi düşünüyoruz. Hesap yaptık ve birikimimiz olan gram altınları bozdurmaya karar verdik. Bu arada tatile gideceğimiz yere rezerve yaptık, feribot biletlerini aldık. Tatil için bozdurmayı düşündüğümüz altınları eşim çantasına koyup, evden çıkıyor. O gün de başımıza böyle bir olay geldi. Sıkıntıya girdik, tatile gidip, gidemeyeceğimiz meçhul. Yaz boyu eşimi, çocuğumu bir yere götüremedim. Birikimimizin bir kısmını aileme harcayayım diye düşündüm" diye konuştu.

O anlar kamerada

DHA'nın aktarımına göre; yaşanan hırsızlık olayının saniye saniye kaydedildiği görüntülerde, Saliha Alkan Toksöz'ün bebek arabasıyla mağazanın önüne geldiği ve ürünleri incelediği, küçük çocuğun da kadının arkasından geldiği görülüyor.

Küçük çocuğun bazı işaretler yaptığı, bebek arabasına doğru yönelerek çantayı alıp uzaklaştığı da kameraya yansıyor.













