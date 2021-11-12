Daha önce kolonlarına zarar verdiği binaya yeniden kolonlardan numune alma gerekçesiyle gelen Mehmet Rasim D. ile bina sakinleri arasında tartışma çıktı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde, eylül ayında 45 dairenin bulunduğu 3 bloktan oluşan 4 katlı binanın zemin katının kolon ve duvarları, binada dairesinin bulunduğunu ve alamadığını öne süren Mehmet Rasim D. ve yanındaki 6 kişi tarafından kesilip balyozla kırılmaya çalışıldı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, aralarında Mehmet Rasim D.'nin de olduğu 7 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 7 kişi, daha sonra serbest bırakılmıştı. Mehmet Rasim D. ve berberindeki altı kişi, dün öğlen saatlerinde polis ve zabıta nezaretinde binanın bulunduğu caddeye geldi.

Zemin katın kendisine ait olduğunu söyleyen Mehmet Rasim D., kolonlardan numune alacağını söyleyerek 6 kişi ile zemin kata indi.

O sırada bina sakinleri, Mehmet Rasim D.'ye tepki gösterdi.

BİNA SAKİNİNİN BOĞAZINI SIKTI

Zaman zaman bina sakinleri ile Mehmet Rasim D., arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında Mehmet Rasim D., bir bina sakinin boğazını sıkarak hafif şekilde yaralanmasına neden oldu.

Yaralanan bina sakinin şikayetçi olması üzerine Mehmet Rasim D., ve beraberindekiler polis tarafından polis merkezi amirliğine götürüldü.

Bina sakinlerinin numune alımının yasalara göre alınmadığını ve kendilerine bilgi verilmediğini, numune alımı sırasında kolonların tekrar kesildiğini belirtti.

Sultangazi'de, kolon kesme tartışması kamerada ViDEO

“35 BİN LİRA HARCAYARAK GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI YAPTIK”

Daha önce zarar verilen kolonları kendi imkanlarıyla güçlendiklerini söyleyen bina sakinlerinden Tahir Körür, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu konu ile ilgili belediyeye başvurmuştuk. Belediye zaten kolonların zayıf olduğu yönünde rapor verdi. Biz bununla ilgili 35 bin lira harcayarak güçlendirme çalışması yaptık.

“ORTADA BAHSETTİĞİ 16’NCI DAİRE YOK”

Eylül ayında yaşanan olaydan sonra dün polis kontrolünde tekrar binaya geldi. Biz görevlilere sorduğumuzda bize herhangi bir bilgi verilmedi ve izin belgesi gösterilmedi. Biz numune alımına refakat etmek istedik. Buna da izin verilmedi. Bu binada 60 kişi oturuyor. Yarın bu bina yıkılsa bunun hesabını kim verecek? Şahıs binada 16'ncı dairenin kendisine ait olduğunu söylüyor. Ama bu blokta toplam 15 daire var. Ortada bahsettiği gibi 16'ncı daire yok.

“SÜREKLİ ÖRNEK ALMA BAHANESİ İLE BİNANIN KOLONLARINI KESİYOR”

Burada oturan herkes bu bina bittikten sonra dairelerini satın aldı. Bu şahıs müttehitle arasında yaşanan sorunu bize yansıtıyor. Bu yüzden binayı yıktırmak istiyor. Yıktırmak içinde sürekli örnek almak bahanesiyle binanın kolonlarını kesiyor, binayı güçsüzleştirmeye çalışıyor. Biz artık ne yapacağımızı şaşırdık. Bu adamın derdi binayı yıktırıp kendi dairesini ortaya çıkarmak.

“TEBLİGAT GELMEDEN KENDİ KENDİNE KOLONLARI YIKIYOR”

Yeliz Ergen ise, evde olduğu sırada zemin kattan gelen sesler üzerine aşağı indiğini söyleyerek, "Daha önce kolonları kesen kişi, bu sefer polis nezaretinde gelmişti. Yine kolonları kırıyordu. Bizim hiçbir şekilde bundan haberimiz olmadı. Bize tebligat gelmeden kendi kendine kolonları yıkıyor. İster istemez kendisine tepki gösterdik. Yetkililerden bu konuda yardım istiyoruz." diye konuştu.

“BU KİŞİ ARTIK BİZİM BAŞIMIZA BELA OLDU”

21 yıldır binada yaşadığını belirten Mehmet Yılmaz ise, "Eylül ayında bu kişi geldi zemin kat kolonlarından dört tanesini kesmeye çalıştı. Biz kendisini yakaladık. Dün ise polis ve zabıta nezaretinde geldi. Numune alma bahanesiyle üç tane daha kolonu kesti. Ama ben elektrikçiyim. Bu şekilde örnek alınmıyor. Bu kişi artık bizim başımıza bela oldu. Örnek alacağım diyor ama bu adamın bütün gayesi, bütün çabası binayı yıktırmak ve hak iddia ettiği ve ortada olmayan daireyi açığa çıkarmak. Benim artık canım yanıyor. Ben 21 yıldır bu binada oturuyorum. Varsa bir sorunu binayı yapan müteahhit ile görüşmesi lazım. Ama müteahhit de ortada yok. Bizi rahatsız etmek zorunda değil." dedi.

Sultangazi’de, 150 kişinin yaşadığı binanın kolonlarını keserken yakalandılar VİDEO ARŞİV