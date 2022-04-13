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    Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil, kamyonun altına girdi

    Yokuştan inerken direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet S., otomobili ile kamyonun altına girdi. Mehmet S. yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, otomobilde ciddi hasar oluştu.
    • 13.04.2022 - 18:05
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 18:07
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    Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil, kamyonun altına girdi

    Sultangazi’ye bağlı Esentepe Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında, yokuştan inen otomobil sürücüsü Mehmet S. direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Otomobil önce park halindeki otomobile çarptı, sonra savrularak yine park halinde olan kamyonun altına girdi.

    Mehmet S. kazada yaralanırken, otomobilde ağır maddi hasar meydana geldi. DHA’nın haberine göre; yaralı sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

    Ekipler sıkıştığı yerden çıkardı

    İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet S.’yi sıkıştığı araçtan çıkardı. Hastaneye kaldırılan Mehmet S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    “Çok şiddetli bir ses duyunca dışarı çıktık”

    Kazadan sonra konuşan kamyonun sahibi Murat Şivetoğlu, aynı yerde sık sık kazaların meydana geldiğini, yokuşta hız kesecek önlemler alınması gerektiğini ifade ederek şu sözleri kaydetti:

    "Biz depomuzun olduğu yerde otururken yaklaşık iki saat kadar önce yukarıdan aşağıya inen bir araç önce diğer otomobile çarptı, ardından da gelip benim aracıma çarptı. Çok şiddetli bir ses duyunca dışarı çıktık.

    Sultangazi de kontrolden çıkan otomobil, kamyonun altına girdi #1

    “Vücudunda hasar vardı”

    Yani arkadaşı araçtan çıkarmak için de uğraştık, ambulanstaki arkadaşlara yardım ettik. İnşallah canında bir şey yoktur. Yaralıyı ambulanstakiler çıkardı. Önce şuuru kapalıydı daha sonra hareket etmeye, konuşmaya başladı. Vücudunda hasar vardı. Bizim de yaklaşık 10-15 bin lira hasarımız var. Burada sürekli kazaların olduğunu duydum, görüyorum. Yetkililerin araç sürenlerin hızlarını düşürmeleri için tedbir alması gerektiğini düşünüyorum. Çocuklar var, öğrenciler var, yaşlı insanlar var. Onlar için tedbir almanın önemli olduğunu düşünüyorum.”

    Sultangazi de kontrolden çıkan otomobil, kamyonun altına girdi #2

    Sultangazi de kontrolden çıkan otomobil, kamyonun altına girdi #3

    Sultangazi de kontrolden çıkan otomobil, kamyonun altına girdi #4

    Sultangazi de kontrolden çıkan otomobil, kamyonun altına girdi #5


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