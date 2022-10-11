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- Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobilde anne ve hamile kızı yaralandı
Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobilde anne ve hamile kızı yaralandı
- 11.10.2022 - 17:13
- Güncelleme : 11.10.2022 - 17:28
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, hastaneye gitmek için yola çıkan sürücü kaza yaptı.
Öğle saatlerinde yaşanan olayda otomobil sürücüsü Emine Gökçe, hamile kızı Hatice Baykurt ile seyir halinde ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Gökçe'nin aracı çalıştırırken gaza bastığı, bu nedenle aniden hızlanarak kontrolden çıktığı öğrenildi.
Otomobil bahçeye düştü
Kazanın şiddetiyle önce kaldırıma çıkan otomobil, ardından bir binanın yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki bahçesine düştü.
Kazada, hamile Hatice Baykurt otomobilin camından fırlayarak yere düşerken, Emine Gökçe otomobilde sıkıştı.
Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobilde anne ve hamile kızı yaralandı VİDEO
Hastaneye kaldırıldılar
Olayı gören mahallelinin çabalarıyla Gökçe, sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı anne-kızı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Sağlık durumları iyi
Tedavi altına alınan anne ve kızı ile bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
DHA'nın aktarımına göre; otomobil çekici yardımıyla düştüğü bahçeden çıkarılırken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştuğu belirtildi.
"Sürücü gazla freni karıştırmış"
Mahalle sakinlerinden Ramazan Sasa, "Bir ses duydum ve dışarı çıktım. Sürücü gazla freni karıştırmış. Aşırı hızlanan araç duvardan aşağıya düştü." dedi.