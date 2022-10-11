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Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobilde anne ve hamile kızı yaralandı

Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobilde anne ve hamile kızı yaralandı

Bebek kontrolü için kızıyla birlikte hastaneye giden genç kadın, fazla freni karıştırınca kaza yaptı. Otomobil metre yüksekliğindeki bahçesine düştü. Anne ve kızı tedavi altına alındı.