Ara sokaktan caddeye kontrolsüz şekilde çıkan sürücü, kaldırımdaki yaya çarptı. Yaralı yayanın yardımına vatandaş koşarken yaşanan anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Sultangazi'de ara sokakta seyir halinde olan cip, kontrolsüz bir şekilde caddeye çıktı.

Karşısında bir anda hafif ticari aracı gören sürücünün direksiyonu kırması üzerine kontrolden çıkan cip, kaldırımda yürüyen yayaya çarptı.

VATANDAŞ MÜDAHALE ETTİ

Çarpmanın etkisiyle yaralanan yayanın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sultangazi'de kontrolsüz sürücü, kaldırımdaki yayaya çarptı ViDEO

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cip sürücüsünün ara sokaktan aniden yola çıktığı, bu sırada durumu fark eden hafif ticari araç sürücüsünün durduğu görülüyor.

Cip sürücüsünün, hafif ticari araca çarpmamak için direksiyonu kırdığı ve direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktığı, kaldırımda yürüyen yayaya çarptığı kameraya yansıyor.













