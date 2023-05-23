Sultangazi'de konuşmasıyla tepki çeken imam açığa alındı Diyanet İşleri Başkanlığı, Sultangazi'de camide kaydedilen görüntülerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında cami imamını açığa aldı.

AA

İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir camide kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Bazı basın yayın organlarına da yansıyan görüntülere ilişkin dün soruşturma başlatıldı.

İmam açığa alındı

Diyanet İşleri Başkanlığı, soruşturma kapsamında cami imamı M.G'nin açığa alınmasını kararlaştırdı.

"Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın"

Camideki vatandaşlardan birinin kamerasından yansıyan görüntülerde imamın, "Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu. Hodri meydan. Nedir bu sizden çektiğimiz? 80 yıldır bu ülke sizden ne çekiyor, Ermeni döllerinden ne çekiyor. Bu kadar şehitlerimiz var." ifadeleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

Bu sözlere itiraz eden cemaat ve destek verenler arasında da tartışma yaşanmıştı.