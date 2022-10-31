Kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahsı, önce kızın dayısı ardından mahalleli darbetti. Markete saklanan şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde taciz olayı yaşandı.

Akşam saatlerinde yabancı uyruklu kişi, annesinin yanındaki 9 yaşındaki kız çocuğuna taciz girişiminde bulundu.

Annenin tepki göstermesi üzerine taciz şüphelisi olay yerinden uzaklaştı.

Ardından eve giden çocuğun annesi, durumu erkek kardeşine anlattı. Daha sonra dışarı çıkan ikili şüpheliyi cadde üzerinde bulunan marketin önünde gördü.

Dayı şüpheliyi darbetti

Çocuğun dayısı, taciz şüphelisini darbetmeye başladı.

Ne olduğunu anlamayan market sahibi ve çevredekiler, araya girerek müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada şüpheli markete sığındı.

Öte yandan yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Linç etmek istediler

Kadının çevredekilere, şahsın çocuğunu taciz ettiğini söylemesi üzerine marketin önünde kalabalık oluştu.

Çevredekiler, markete sığınan kişiyi linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Mahalleliden meydan dayağı

Öfkeli kalabalığı olay yerinden uzaklaştırmaya çalışan polis, taciz şüphelisini gözaltına aldı. Marketten çıkarılarak ekip otosuna götürüldüğü sırada kalabalık grup, şüpheliye saldırdı.

Sultangazi'de küçük kızı taciz eden yabancı uyrukluya meydan dayağı VİDEO



Aile şüpheliden şikayetçi oldu

Şahıs, polis merkezi amirliğine götürüldü.

Çocuğun ailesi de polis merkezi amirliğine giderek şüpheliden şikayetçi oldu.

"Önce de aynı çocuğa tacizde bulunmuş"

Yaşananları anlatan mahalle esnafından Hasan Şanverdi, "Saat 22.00 arası dışarıdan gelen sesleri duydum. Baktığımda bir kişinin darbedildiğini gördüm. Daha sonra markete sığındı. Bir bayan, 9-10 yaşlarındaki çocuğunun darbedilen kişi tarafından taciz edildiğini söyledi. Bir hafta önce de aynı çocuğa tacizde bulunmuş.

Aile şikayetçi olmuş. Çocuğun annesinin söylediğine göre serbest bırakılmış. Dün akşam da aynı olay yaşanınca kadın 'Ceza alması için çocuğuma bir şey olması mı gerekiyor?' dedi. Mahalle sakinleri bunu duyunca şüpheliyi linç etmeye kalkıştı. Daha sonra polisler geldi ve şüpheliyi gözaltına aldı." dedi.

"Mahalleli dövmek istiyordu bırakmadılar"

DHA'nın haberine göre, bir başka esnaf Melike Eski ise, "İş yerinde kızımla beraber yemek yerken bir çığlık sesi duydum. Kızım dışarı çıkıp baktığında bana, 'anne burada sapık varmış' dedi. Mahalleli toplanmıştı. Markete sığınmıştı. Mahalleli dövmek istiyordu, bırakmadılar. O anda polis çağrıldı. Polis dışarı çıkardığında kalabalıktan bazıları şüpheliye saldırıp, dövdü." diye konuştu.