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    Sultangazi'de mağazadaki çanta hırsızı kamerada

    Alıvşeriş bahanesiyle girdikleri mağazada 4 yaşındaki çocuğa çanta çaldırmaya çalışan üç kadın, kameralara yakalandı. Çocuk çantayı alamayınca, devreye kadınlardan biri girdi.
    • DHA
    • 14.12.2021 - 10:35
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 11:02
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    Sultangazi'de mağazadaki çanta hırsızı kamerada

    İstanbul Sultangazi'nin Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir ayakkabı mağazasında, hırsızlık olayı yaşandı.

    Suriye uyruklu olduğu öğrenilen ikisi kadın 3 kişi, ayakkabı alma bahanesiyle mağazaya geldi. Bir süre mağazada reyonları inceleyen kişiler, iş yeri çalışanını bu şekilde oyaladı.

    İki kişi çalışanı oyalarken, çocuklu kadın kasanın olduğu bölüme yöneldi.

    ÇOCUĞUNA ÇANTA ÇALDIRMAYA ÇALIŞTI

    Kasa önünde bulunan ürünleri inceleyen kadın, kasanın üzerindeki çantayı fark etti. Kasa üzerinde bulunan çantayı alması için 4 yaşındaki küçük çocuğa önce el hareketi ile daha sonra elindeki şemsiye ile göstererek almasını istedi. Küçük çocuk, iki defa kasanın olduğu bölüme geçmesine rağmen çantayı almadı.

    KENDİSİ ALIP KAÇTI

    Bunun üzerine kadın, kendisi elini uzatarak zorlukla çantayı aldı. Bir süre daha mağazadan gezen kişiler içinde kredi kartı, kimlik ve bir miktar paranın bulduğu çantayı alarak kaçtı.

    Sultangazi'de mağazadaki çanta hırsızı kamerada

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    İş yeri çalışanı, kasada bulunan çantasının yerinde olmadığını görünce güvenlik kameralarına baktı. Bir kadının yaptığı hırsızlığı görünce, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

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