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    Sultangazi’de meşrubat dükkanı, hırsızların uğrak yeri oldu

    Cebeci Mahallesi’nde cadde üzerinde bulunan bir meşrubat dükkanı, son zamanlarda hırsızların hedefi haline geldi. Gece bekçilerine yakalanan bazı hırsızlar, emellerine ulaşamadı.
    • DHA
    • 29.10.2021 - 10:12
    • Güncelleme : 29.10.2021 - 12:12
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    Sultangazi’de meşrubat dükkanı, hırsızların uğrak yeri oldu

    İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi’nde bulunan meşrubat satan bir dükkan, hırsızların hedefi haline geldi.

    Cadde üzerinde bulunan dükkan, son zamanlarda adeta hırsızların uğrak yeri oldu.

    KİMİ PALET KİMİ MEŞRUBAT ÇALDI

    Dükkana dadanan hırsızlardan kimi paletleri çalarken kimi meşrubat çaldı.

    Bazı hırsızlar, gece bekçilerine yakalanınca emellerine ulaşamadı.

    KAMERALARA YANSIDI

    2021 yılının haziran, ekim ve eylül aylarında gerçekleşen hırsızlık olayları, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

    Sultangazi’de meşrubat dükkanı, hırsızların uğrak yeri oldu ViDEO

    Sultangazi’de meşrubat dükkanı, hırsızların uğrak yeri oldu #1

    Sultangazi’de meşrubat dükkanı, hırsızların uğrak yeri oldu #2

    Sultangazi’de meşrubat dükkanı, hırsızların uğrak yeri oldu #3

    Sultangazi’de meşrubat dükkanı, hırsızların uğrak yeri oldu #4

    Sultangazi’de meşrubat dükkanı, hırsızların uğrak yeri oldu #5

    Sultangazi’de meşrubat dükkanı, hırsızların uğrak yeri oldu #6

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