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    Sultangazi’de metruk bina alev alev yandı

    3 katlı metruk binanın en üst katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba harcadığı yangın, kontrol altına alındı.
    • 04.08.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 09:57
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    Sultangazi’de metruk bina alev alev yandı

    İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı İsmet Paşa Mahallesi 155 Sokak’ta bulunan, önceden boşaltılmış 3 katılı metruk binanın en üst katında, sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Alevler kısa sürede büyüdü. Daireyi saran yangın, yan binaların çatısına kadar çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Diğer binalara sirayeti, itfaiye ekipleri önledi

    İHA’nın haberine göre; itfaiye erleri alevlerin diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba harcadı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Polis ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yangın çerçevesinde güvenlik önlemi aldı.

    Sultangazi’de metruk bina alev alev yandı VİDEO

    Yangın anı kamerada

    Binadan yükselen alevler vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde alevlerin, kısa sürede büyüyerek yan binaların çatılarına kadar yükseldiği görülüyor.

    Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin ise alevlerin diğer binalara sirayetini engellemeye çalıştığı görülüyor.

    Sultangazi’de metruk bina alev alev yandı #1

    Sultangazi’de metruk bina alev alev yandı #2

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