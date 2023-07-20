Sultangazi'de motosiklet 2 yayaya çarptı: O anlar kamerada Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adam ve genç bir kadına motosiklet çarptı. Yayalar yaralanarak hastaneye kaldırılırken yaşanan anlar kameraya yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Sultangazi'nin Uğurmumcu Mahallesi'nde araçlara yeşil ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam ve genç bir kadına, seyir halinde bulunan Faruk A. yönetimindeki 34 GPZ 330 plakalı motosiklet çarptı. Motosikletin çarptığı Adem K. ile Zeynep G. yaralandı. Kaza ilk olarak bölgede bulunan çevik kuvvet ekipleri müdahale ederek, bölgede trafik akışını kesip güvenlik önlemi aldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. O anlar kamerada 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam ve kadına motosikletin çarptığı görülüyor.