Sultangazi'de motosiklete çarpan sürücü olay yerinden kaçtı Seyir halindeki otomobil sürücüsü, motosiklete çarpıp koşarak kaçınca vatandaşlar peşlerine düştü. Polis ekipleri izlerini kaybettiren sürücüyü ve yanındaki arkadaşlarını arıyor.

DHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı.

Pazar günü saat 15.30 sıralarında seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, önündeki Fatih Acar idaresindeki motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak iki aracın ortasına düşen Acar, yaralandı.

Vatandaşlar peşine düştü

Kaza sonrası otomobil sürücüsü ve yanındaki iki arkadaşı koşarak olay yerinden kaçtı.

Durumu fark eden vatandaşlar, kaçan sürücüyü ve arkadaşlarını yakalamak peşlerine düştü. Yaşanan kovalama sırasında sürücü ve arkadaşları izini kaybettirdi.

Yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu.

Hastaneye kaldırıldı

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Acar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları devam ediyor.

"Aramada bir şarjör bulmuş"

Yaşananları anlatan mahalle sakinlerinden Tacettin Sarıboğa, "Evde oturuyordum, bir ses geldi. Sesler üzerine kaza yerine geldim. Sürücü, yaralıyı bırakıp kaçmış. Polis geldi olay yerine. Otomobilde arama yaptı. Aramada bir şarjör bulmuş. Ambulans geldi, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı." dedi.