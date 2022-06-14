Bir teknik servise getirilen cep telefonunun bataryası bir anda patladı. Paniğe neden olan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Sultangazi' İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir şahıs, telefon bataryasının değiştirilmesi için bir teknik servise geldi.

DHA'nın haberine göre; tamir için getirilen telefon, bataryasının değiştirileceği sırada bir anda alev alarak, patladı.

Sultangazi'de müşterinin getirdiği telefon bataryası alev aldı



Patlayan telefonu panikle dışarı çıkarttı

İş yeri sahibi Kenan Güneş, cep telefonunu eline alarak dışarı çıktı. Bu esnada içeride bulunan müşteri de yaşanan panik üzerine koşarak dışarı çıktı.



"Durup dururken bataryalarda patlama olmaz"

Patlama anı ve yaşanan panik güvenlik kamerasına yansırken, yaşananları anlatan iş yeri sahibi Kenan Güneş, "Bir tane müşterimin tamir edilmesi için telefonu geldi. Telefonun bataryasının değişmesini istedi. Ben de bataryayı değiştirirken iş dalgınlığından dolayı cımbızla temas esnasında patlama ve ateşleme oldu. O esnada diğer ürünler zarar görmesin diye telefonu direkt dışarı çıkardım. Ateş çıkınca bir anda panik yaşadık. Bizim de biraz hatamız var. Demir metal bir parçanın telefon ile teması olmaması lazım. İş dalgınlığından dolayı kaynaklanan bir durum oldu. Durup dururken bataryalarda patlama olmaz." dedi.





















