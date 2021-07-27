Sultangazi'de ocakta yemek unutunca, yangın çıktı

Evde ocakta unutulan yemekten çıkan dumanlar, mahalle sakinlerine korku ve panik yaşatırken, itfaiye ekipleri olaya kısa sürede müdahale etti.

İstanbul Sultangazi'deki Cebeci Mahallesi 2451 Sokak'ta, saat 12.30 sıralarında beş katlı binanın birinci katında yangın çıktı.

Ocakta unutulan yemekten dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri, evde bulunanları dışarı çıkarırken itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AMBULANSTA MÜDAHALE EDİLDİ

İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek duman tahliyesi yaptı. Mahalle sakinleri korku ve panik yaşarken yangın sırasında dumandan etkilenen yaşlı kadına ambulansta müdahale edildi.

"MUTFAĞIN PENCERESİNDEN KOKU GELİYORDU"

Yangına müdahalede bulunan esnaf Muhammet Hanefi Günaydın, "Mutfağın penceresinden duman çıktığını gördüm. Ağır bir koku geliyordu. Aileyi dışarı aldık. Hemen itfaiyeye haber verdik. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. İtfaiye erleri ile içeri girdik. Bu sırada bina içerisinde yerde 650 TL para gördüm. Yangına müdahaleden sonra kısa bir araştırma sonucu paranın sahibini bularak teslim ettik. Para bir başka bina sakinine aitti. Yangın sırasında panikle dışarı çıkarken düşürmüş." dedi.

"CAN VE MAL KAYBI YOK"

Bir başka mahalle sakini Murat Şansaz ise, "Bacanağımın evi olur. Kendisi şehir dışında. Evde kiracı var. Ocakta unutulan yemekten dolayı ufak çaplı bir yangın çıkmış. Çok şükür can ve mal kaybı yok. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü." diye konuştu.









