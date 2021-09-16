Malkoçoğlu Mahallesi’nde ders saatinde okulda olmayan iki öğrenci gurubu arasında kavga çıktı. Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran gençlerin kavgası, kameraya yansıdı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Malkoçoğlu Mahallesi'nde, önceki gün saat 11.30 sıralarında, ders saatinde okulda olmayan iki öğrenci grubu arasında kavga çıktı.

Sokak ortasında kavga eden öğrenciler, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

KALDIRIM TAŞI İLE VURMAYA KALKTI

Öğrencilerden biri, yerden aldığı kaldırım taşı ile başka bir öğrencinin kafasına vurmaya çalışırken vazgeçip taşı yere bıraktı.

Yaşanan anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Sultangazi’de öğrencilerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada ViDEO

“POLİSİ ARADIM MERAK ETMEYİN SİZ”

Bir yandan olayı kaydederken diğer yandan kavgayı ayırmaya çalışan şahıs öğrencilere, “Polisi aradım geliyor merak etmeyin siz orada kavganızı yapın.” dedi.