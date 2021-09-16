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    Sultangazi’de öğrencilerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada

    Malkoçoğlu Mahallesi’nde ders saatinde okulda olmayan iki öğrenci gurubu arasında kavga çıktı. Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran gençlerin kavgası, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 16.09.2021 - 15:56
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 16:38
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    Sultangazi’de öğrencilerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada

    İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Malkoçoğlu Mahallesi'nde, önceki gün saat 11.30 sıralarında, ders saatinde okulda olmayan iki öğrenci grubu arasında kavga çıktı.

    Sokak ortasında kavga eden öğrenciler, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

    KALDIRIM TAŞI İLE VURMAYA KALKTI

    Öğrencilerden biri, yerden aldığı kaldırım taşı ile başka bir öğrencinin kafasına vurmaya çalışırken vazgeçip taşı yere bıraktı.

    Yaşanan anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Sultangazi’de öğrencilerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada ViDEO

    “POLİSİ ARADIM MERAK ETMEYİN SİZ”

    Bir yandan olayı kaydederken diğer yandan kavgayı ayırmaya çalışan şahıs öğrencilere, “Polisi aradım geliyor merak etmeyin siz orada kavganızı yapın.” dedi.

    Sultangazi’de öğrencilerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada #1

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