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    Sultangazi'de okul önünde bıçaklar çekildi: 1 yaralı

    Bir öğrencinin velileri ile başka bir öğrenci arasında çıktığı iddia edilen kavga sonucu taraflardan biri bıçaklanarak hastanelik oldu.
    • 26.05.2022 - 11:17
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 11:48
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    Sultangazi'de okul önünde bıçaklar çekildi: 1 yaralı

    İstanbul Sultangazi'deki Gazi Çok Programlı Anadolu Lisesi önünde, iddiaya göre iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

    Tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü.

    1 yaralı

    Taraflardan biri, C.İ.'yi bacağından bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan C.İ.'nin yardımına olay yerinde bulunan yakınları ve çevredekiler koştu. C.İ., özel araçla hastaneye götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Veliler kavganın iki öğrenci arasında başladığını, öğrencilerden birinin aile büyüklerinin de dahil olmasıyla büyüdüğünü söyledi.

    "Bu tarz olaylar hep oluyor"

    DHA'ya konuşan velilerden Nalan Kaya, "Ortaokulda oğlumun sınıf arkadaşı olan bir öğrenci amcasını arayıp, liseli öğrencilerin kendisini döveceklerini söylüyor. Daha sonra çocuğun yakınları okul önüne geliyor. Burada liseli olan öğrenciyi dövmeye başlıyorlar. Dövülen öğrenci de o esnada kendini korumak için çocuğun amcasını bıçaklıyor. Burada sürekli bu tarz olaylar yaşanıyor. Önlem alınmasını istiyoruz." dedi.

    Sultangazi'de okul önünde bıçaklı kavga

    Sultangazi de okul önünde bıçaklar çekildi: 1 yaralı #1

    Sultangazi de okul önünde bıçaklar çekildi: 1 yaralı #2


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