Sultangazi'de otluk alanda çıkan yangında 3 ev boşaltıldı Kentte nedeni bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında ekipler yangını kontrol altına almak amacıyla TOMA'larla mücadele ederken 3 ev de önlem amaçlı tahliye edildi.

DHA

Tüm yurtta farklı noktalarda yangınlar etkisini gösteriyor.

İstanbul'un Sultangazi'de otluk alanda saat 15.20 sıralarında boş arazide başlayan yangın ağaçlara sıçradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 ev tahliye edildi

Yangın çıkan alanın yakınında bulunan 3 ev önlem amaçlı tahliye edildi. Yangına itfaiye ekipleriyle birlikte polis ekipleri de TOMA'larla müdahale etti.

Yangın kısa sürede söndürülürken, mahalleli 40 dereceyi aşan hava sıcaklığından bunalan ekiplere, soğuk su ve meşrubat ikram etti.

"Milletin evlerde yakındaydı"

Olay yerine gelen ekiplere su ve meşrubat yardımı yapan Fikret Tokgöz, "Aşağıdaki derede yangın çıktı. Milletin evlerde yakındaydı, burada sıkıntı olacaktı. İtfaiyeyi aradık, 5-6 dakikada geldiler. Bende elimden geldiği kadar, su vermeye çalıştım meşrubat aldım." dedi.