Sultangazi'de otomobil kontrolden çıktı: Önce araçlara sonra öğrencilere çarptı Seyir halinde ilerleyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savruldu. Bu sırada kaldırımda yürüyen iki öğrenciye çarpan sürücü, gözaltına alındı.

İHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

Dün öğle saatlerinde yaşanan olay, kameralara yansıdı.

Tramvay bakım istasyonunun olduğu bölgede seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

2 öğrencinin arasına daldı

Savrulan otomobil önce park halindeki bir araca ardından okuldan çıkarak evlerine gitmek için kaldırımda yürüyen 2 kız öğrencinin arasına daldı.

Kazada iki otomobilin arasında sıkışan bir öğrenci ayağından yaralandı.

Gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan öğrenci ambulans ile hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

O anlar kamerada

Bir öğrencinin yaralandığı ve iki otomobilin ise hasar gördüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde iki öğrencinin kaldırımda yürüdüğü esnada hızla gelen otomobilin kayarak öğrencilerin arasına daldığı, park halindeki otomobil ve öğrencilerin savruldukları, olayı gören vatandaşların ise yardımlarına koştukları görüldü.