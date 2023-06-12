İHA
Motosikletli sürücü İ.S., dün saat 13.30 sıralarında İstanbul’un Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi B Caddesi üzerinde ilerliyordu.
Sürücü, o sırada 2084 Sokak'tan çıkan M.K. yönetimindeki otomobili son anda fark etti.
Devrilerek sürüklenen motosikletli, otomobile çarptı.
Ağır yaralandı
Çarpmanın etkisiyle talihsiz adamın kaskı kafasından fırlarken, vatandaşlar hemen yardıma koştu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan İ.S., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Feci kaza kameraya yansıdı
Otomobil sürücüsü M.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazaya karışan her iki araç, çekiciyle olay yerinden kaldırılırken feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.