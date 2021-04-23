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    Sultangazi'de otomobille motosiklet çarpıştı

    Motosiklet sürücüsünün savrulup, yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 23.04.2021 - 09:39
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 09:55
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    Sultangazi'de otomobille motosiklet çarpıştı

    İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde, ara yoldan caddeye çıkan otomobil caddede giden motosikletle çarpıştı.

    MOTOSİKLETLİ YARALANDI

    Motosiklet sürücüsü Kaya D. çarpışmanın etkisiyle yola savrulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Kaya D., kısa sürede bölgeye gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.  Kaya D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    O anlar ise bir iş yerinin güvelik kamerası tarafından görüntülendi.

    Sultangazi'de otomobille motosiklet çarpıştı VİDEO

    Sultangazi de otomobille motosiklet çarpıştı #1

    Sultangazi de otomobille motosiklet çarpıştı #2

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