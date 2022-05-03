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    Sultangazi'de parkta silahlı saldırı: Anne sırtımdan vuruldum

    Parka silahlı saldırıya uğrayan Şehmus K. kalçasından, Yusuf T. sırtından vuruldu. Yaralı olarak annesini arayan Yusuf T., "Anne sırtımdan vuruldum" diyerek olayı anlattı.
    • 03.05.2022 - 13:44
    • Güncelleme : 03.05.2022 - 14:25
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    Sultangazi'de parkta silahlı saldırı: Anne sırtımdan vuruldum

    İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan Şehit Özay Gezgin Deprem Eğitim Parkı'nda sohbet eden Yusuf T. ve Şehmus K., önceki gün saat 23.05 sıralarında, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    Şehmus K. kalçasından, Yusuf T. sırtından vuruldu. Silahlı saldırgan, olay yerinden kaçtı.

    Kanlar içerisinde yere yığılan yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

    Kanlar içinde annesini aradı

    DHA’nın haberine göre; yüzüstü yerde yatan Yusuf T., annesini arayıp Mücahit isimli bir kişinin sırtından vurduğunu söyledi. Yusuf T., yaşananları annesine anlatıp sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

    Sultangazi'de parkta silahlı saldırı: Anne sırtımdan vuruldum ViDEO

    Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi

    Telefon görüşmesinden sonra Yusuf T. ve Şehmus K.'nın çevredekilerin yardımıyla Sultangazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

    “Bu parkta sürekli kavga oluyor”

    Mahalle esnafı Enes Ücal, "Birden bir yoğunluk oldu. Herkes parka doğru koşmaya başladı. Daha sonra polis ve olay yeri inceleme geldi. Olayda iki yaralı varmış. Bu parkta sürekli kavga oluyor." dedi.

    Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Sultangazi de parkta silahlı saldırı: Anne sırtımdan vuruldum #1

    Sultangazi de parkta silahlı saldırı: Anne sırtımdan vuruldum #2

    Sultangazi de parkta silahlı saldırı: Anne sırtımdan vuruldum #3


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