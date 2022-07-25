Bir pasaja giren hırsız, lokantada masanın üzerindeki cep telefonunu çalarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken İsmail Başakçı, "Ben ondan utandım" dedi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Uğurmumcu Mahallesi'ndeki Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir pasajın girişindeki kebap salonuna giren şüpheli, lokantadaki bir telefonu gözüne kestirdi.

Kararlı olan hırsız, bir iki defa pasaj içinde gidip geldikten sonra çalışanların dalgınlığından yararlanıp, pencereden sarkarak masanın üzerinde duran telefonu çaldı

O anlar kaydedildi

Hırsız, çaldığı telefonla birlikte hızla olay yerinden uzaklaşırken o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de pencereden sarkarak masadaki telefonu çaldı





"Ben ondan utandım"



Sabah halden geldikten sonra dinlendiğini belirten İsmail Başakçı, "Ben sabah saat 08.10 gibi halden geldim. Yorgun bir haldeydim ve yorgunluğumu gidermek için sandalyede oturmuştum usta ise hamur yoğuruyordu ve konuşuyorduk.

O esnada yabancı bir şahıs, 2-3 defa gidip gelerek ben farkına varmadan masada bulunan telefonumu alıp kayboldu. Aradan 10 dakika kadar geçtikten sonra ben polisi aradım.

Gelip kamera kayıtlarına baktılar, şu anda araştırma yapıyorlar. Hemen hemen 45 ile 50 yaşlarında bir adam. Ben ondan utandım o yaşta bir adam telefonu çalıyorsa dünyanın sonu gelmiştir.

Yaşından başından utandım ben. Bugün benim telefonumu çaldı yarın da bir başkasının parasını alır telefonunu alır ve malını mülkünü alır." diye konuştu.







