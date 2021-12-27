Sultangazi'de pitbullun saldırdığı genç konuştu

Dün akşam saatlerinde basketbol sahasında sahipli pitbullun saldırdığı 15 yaşındaki Muhammed, yaşadığı korku dolu anları anlatarak "Sahibi "tut" deyince saldırdı" dedi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde, bir kişiyle beraber basketbol sahasına gelen pitbull cinsi köpek 2 kişiye saldırdı.

Belediye ekiplerince uyuşturucu iğne ile vurularak barınağa götürülen pitbull, müşahede altına alındı.

Saldırı sonrası ise 2 kişi suç duyurusunda bulundu.

POLİS PITBULLUN SAHİBİNİ ARIYOR

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, pitbullu parka getiren kişi hakkında çalışması başlattı.

"'KÖPEĞİ GÖTÜR KİMSE YARALANMASIN' DEDİM"

Saldırıya uğrayan gençlerden biri olan Muhammed Can Değirmenci (15), "Biz basketbol oynuyorduk. 5 kişi yanlarında köpekle geldiler. 4 kişi gitti. Tek kişi kaldı. O kalan yanımıza köpekle geldi. Ben de 'Köpeği götür kimse yaralanmasın' dedim.

"'TUT' DİYE KIŞKIRTIP ÜZERİMİZE SALDI"

Ben bunu dedim diye köpeği saldı. Ben de topu atarak dikkatini dağıttım köpeğin. Köpek bizim üzerimize koştu tellere tırmandık. Çite tırmanmışken 'Tasmasını tak götür' dedim. Kemerini gösterip 'Bende tasma yok kemer var' dedi. Köpekten kaçarken köpek üzerime koştu. Karnıma saldırdı. Elimle ittim, kaçtım. Tam kaçarken önüme geçti köpek. Bir anda ayağımdan ısırdı. Yere düştüm. Ayağımı kapınca tekme attım köpeğe. Biri dikkatini dağıttı köpeğin. Köpek ona koştu. Ben de o sırada kaçtım. Benim ayağımı ısırdığı için benim modum düştü. Artık dayanacak gücüm kalmamıştı. Köpeğin yanındaki kişi onu kışkırtmak için bir şeyler soyledi. 'Tut' gibi bir şey söyledi. Sonra köpek saldırdı.

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"ÇOCUKLARA SALDIRSAYDI NE OLACAKTI"

Bana saldırırken etrafta çocuklar vardı. Onları düşündüm, hadi ben büyüğüm ya onlara saldırırsa diye endişe ettim. Doktor 'Karın bölgeni kurtarmışsın. Orayı tutsaydı sıkıntı yaşardın. Zaten zıplayarak sana saldırmış, düşerken oranı parçalardı. Ayağında da ısırdığı yer damara gelmemiş' dedi. Hala canım acıyor. Uykudayken aklıma iki de bir o köpek geliyor. Küçük çocuklar geliyor. Onlara saldırsaydı ne olacaktı? O geliyor. İki de bir uykumdan uyanıyorum." diye konuştu.

"ASIL HAYVAN O HAYVANI O HALE GETİRENDİR"

Baba Özdal Değirmenci, "Biz haberi alınca şok olduk. Hastaneye gidince durumunu öğrendim. Beni mutlu eden çocuğun bunu hafif atlatması oldu. Daha kötü de olabilirdi. Ağlanacak halimize sevindik resmen. Çocuğa saldırtmış köpeği. Kaza olmuş olsa belki anlayış gösterilir ama insanların üzerine salmak nedir? Resmen terör, bu silah gibi kullanıyorlar artık demek ki. O hayvanı o hale getiren asıl hayvandır. O hayvanı o hale getirmese eğitmese o hale getirmese hayvan böyle yapar mı? İnsanların en yakın dostu köpektir. En yakın dostu köpek en büyük düşmanı haline getirmiş." dedi.