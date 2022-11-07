Petrol
98.47
-0.10%
Euro
18.5632
0.39%
Dolar
18.5749
0.05%
Altın
1.003
-0.09%
Borsa
4331
2.71%
Bitcoin
388.950
-2.03%
BTXN Coin
10.12
-2.78%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Sultangazi’de polis aracı genç kıza çarptı

    Hızla ilerleyen polis aracı, 20 yaşındaki genç kıza çarptı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansırken, aracı kullanan polisin açığa alındığı belirtildi.
    • 07.11.2022 - 16:28
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 16:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sultangazi’de polis aracı genç kıza çarptı

    İstanbul’un Sultangazi ilçesi Malkoçoğlu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde yolun karşısına geçmekte olan 20 yaşındaki N.A.'ya, kırmızı ışıkta durmayarak hızla ilerleyen polis aracı çarptı.

    İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan genç kızın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    "Şu an yoğun bakımda"

    Olay anını İHA’ya anlatan kardeş R.A., “Biz işten çıkıp eve gidiyorduk. Düğmeye bastık ve arabalar için kırmızı ışık bizim için yeşil ışık yandı. Oradan karşıya geçtik. Tramvay tarafından da geçtik sonra kırmızı ışık yandığı için sağ taraftan gelen araba yavaşladı ve durdu. Ablam benden bir adım öndeydi, arkasından ben geliyordum. Polis arabası çok süratli geliyordu sonra ablama çarptı. Hemen hemen 40 metre ileriye savruldu. Can havliyle hemen ablamın yanına koştum, sonra yanımıza vatandaşlar geldi. Ambulansı falan aradılar. Şu an yoğun bakımda, durumu kritik. Solunum cihazına bağlı, uyanmasını bekliyoruz.” dedi.

    Sultangazi’de polis aracının yayaya çarptığı anlar VİDEO

    Polis, açığa alındı

    Öte yandan 2 Kasım'da meydana gelen kaza sonrası aracı kullanan polis memurunun açığa alındığı, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

    Sultangazi’de polis aracı genç kıza çarptı #1

    Sultangazi’de polis aracı genç kıza çarptı #2


    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    Uludağ’da mahsur kalan milli sporcu ve arkadaşı kurtarıldı
    3. Sayfa

    Uludağ’da mahsur kalan milli sporcu ve arkadaşı kurtarıldı

    Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 7 Kasım 2022 puan durumu!
    Medya

    Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 7 Kasım 2022 puan durumu!

    Görüş Bildir