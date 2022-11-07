Sultangazi’de polis aracı genç kıza çarptı

Hızla ilerleyen polis aracı, 20 yaşındaki genç kıza çarptı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansırken, aracı kullanan polisin açığa alındığı belirtildi.

İstanbul’un Sultangazi ilçesi Malkoçoğlu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde yolun karşısına geçmekte olan 20 yaşındaki N.A.'ya, kırmızı ışıkta durmayarak hızla ilerleyen polis aracı çarptı.

İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan genç kızın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

" Şu an yoğun bakımda"

Olay anını İHA’ya anlatan kardeş R.A., “Biz işten çıkıp eve gidiyorduk. Düğmeye bastık ve arabalar için kırmızı ışık bizim için yeşil ışık yandı. Oradan karşıya geçtik. Tramvay tarafından da geçtik sonra kırmızı ışık yandığı için sağ taraftan gelen araba yavaşladı ve durdu. Ablam benden bir adım öndeydi, arkasından ben geliyordum. Polis arabası çok süratli geliyordu sonra ablama çarptı. Hemen hemen 40 metre ileriye savruldu. Can havliyle hemen ablamın yanına koştum, sonra yanımıza vatandaşlar geldi. Ambulansı falan aradılar. Şu an yoğun bakımda, durumu kritik. Solunum cihazına bağlı, uyanmasını bekliyoruz.” dedi.

Sultangazi’de polis aracının yayaya çarptığı anlar VİDEO

Polis, açığa alındı

Öte yandan 2 Kasım'da meydana gelen kaza sonrası aracı kullanan polis memurunun açığa alındığı, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.