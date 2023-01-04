Mahalle sakinlerinin otomobilin içinde oturan 4 kişiyi ihbar etmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipleri fark eden şahıslar araçlara çarparak kaçtı. Kısa süre sonra yakayı ele verdiler.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde dün öğle saatlerinde hareketlilik yaşandı.

Sokak arasında park edilen bir otomobil, mahalle sakinlerini tedirgin etti.

Bunun üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edildi. Adrese gelen polis ekiplerini fark eden sürücü, otomobili çalıştırarak hareket etti.

Telaşla geri manevra yapan otomobil, park halindeki otomobile çarptıktan sonra kaldırıma çıktı.

Uyarı atışına aldırış etmeden kaçtılar

Kaçmak için kaldırımda ilerleyen otomobil, ekiplerin uyarı atışı yapmasına rağmen durmayarak bir süre daha kaldırımda devam etti.

Daha sonra ara sokağa giren otomobil, burada seyir halindeki kamyonete ve park halindeki iki araca da çarptı.

4 gözaltı

Bu sırada otomobilin lastikleri patlamasına rağmen kaçmaya devam eden sürücü, bir başka sokağa otomobili park etti.

DHA'nın aktarımına göre; otomobilden inen sürücü ve yanındaki 3 kişi, yaya olarak kaçmaya başladı. Polis, kaçan 4 kişiyi kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı.

O anlar kameralara yansıdı

Öte yandan şüphelilerin otomobille kaçtıkları anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultangazi'de polisten kaçan 4 kişi yakalandı VİDEO



"Madde kullandıkları için kaçtıklarını söylediler"

Yaşananları anlatan oto tamircisi Sadık Tekin, "Dışarıdan bir gürültü sesi geldi. Ne olduğunu anlamak için dışarı çıktığımız zaman aracın biri polislerden kaçıyordu. Araçta 4 kişi varmış. Bizim sokakta park halinde üç araca, seyir halinde olan kamyonete çarptılar. Bir kaç dakika sonra arka sokağa geçtik. Otomobil oradaydı ve kullanılamaz haldeydi. Polisler geldi. Polis, 3 kişiyi yakalamış, birinin de yaya olarak kaçtığı söylendi. Madde kullandıkları için kaçtıklarını söylediler. Bizim sokaktan geçerken personelimiz de sokaktaydı. O sırada onlara da çarpabilirdi. Allah korudu onları. Kıl payı kurtardılar diyebiliriz. Hatta bir müşterimiz de aracına bakmak için yola çıktığında sesi duyup kaçtı. Kaçmasa belki aracın altında kalabilirdi." dedi.













