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- Sultangazi’de seyir halindeki kamyonun freni patladı
Sultangazi’de seyir halindeki kamyonun freni patladı
Freni patlayan kamyon yolun karşısına geçti. 2 aydınlatma direğine ve park halindeki iki araca çarpan kamyon, duvara çarparak durabildi.
- DHA
- 07.06.2021 - 15:24
- Güncelleme : 07.06.2021 - 15:58
İstanbul’un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan kamyonun, Dökümcüler Sitesi mevkisinde freni boşaldı.
Kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
ÖLEN VEYA YARALANAN OLMADI
Yolun karşısına geçen parke taşı yüklü kamyon, 2 aydınlatma direğini devirdi.
Park halindeki 2 araca çarpan kamyon, duvara çarparak durabildi.
Kaza sonrası yol, savaş alanına döndü.
Olayda ölen veya yaralanan olmadı.
Sultangazi’de seyir halindeki kamyonun freni patladı VİDEO
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.