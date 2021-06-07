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    Sultangazi’de seyir halindeki kamyonun freni patladı

    Freni patlayan kamyon yolun karşısına geçti. 2 aydınlatma direğine ve park halindeki iki araca çarpan kamyon, duvara çarparak durabildi.
    • DHA
    • 07.06.2021 - 15:24
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 15:58
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    Sultangazi’de seyir halindeki kamyonun freni patladı

    İstanbul’un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde  seyir halinde olan kamyonun, Dökümcüler Sitesi mevkisinde freni boşaldı.

    Kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    ÖLEN VEYA YARALANAN OLMADI

    Yolun karşısına geçen parke taşı yüklü kamyon, 2 aydınlatma direğini devirdi.

    Park halindeki 2 araca çarpan kamyon, duvara çarparak durabildi.

    Kaza sonrası yol, savaş alanına döndü.

    Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

    Sultangazi’de seyir halindeki kamyonun freni patladı VİDEO

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Sultangazi’de seyir halindeki kamyonun freni patladı #1

    Sultangazi’de seyir halindeki kamyonun freni patladı #2

    Sultangazi’de seyir halindeki kamyonun freni patladı #3

    Sultangazi’de seyir halindeki kamyonun freni patladı #4

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