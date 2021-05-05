5 el ateş açılan otomobile bir kurşun isabet ederken, saldırgan ve sürücü sokak ortasında birbirine girdi.

İstanbul Sultangazi'de meydana gelen olayda H.A. isimli bir şahıs, husumetlisi olan O.K'yi caddede beklemeye başladı.

H.A., aracıyla caddeden geçen O.K'ye kurşun yağdırdı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kurşunlardan biri otomobile isabet ederken, saldırıdan yara almadan kurtulan O.K. aracını durdurup H.A.'nın peşinden gitti.

Aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu iddia edilen O.K. ile H.A. cadde ortasında birbirlerini darbetti.

O.K. ve H.A. gözaltına alınırken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Sultangazi'de seyir halindeki otomobile kurşun yağdı VİDEO

"KURŞUN SIKTIKTAN SONRA KAVGA ETTİLER"

Olay anını anlatan bir görgü tanığı, "Yol boyunca adam arabayla geliyordu. O da arkasından silah sıkarak geldi. 4-5 el sıktı. Adam daha sonra kaçmaya başladı. Araç sürücüsü de peşinden gitti. Sonra geri geldiler. Ondan sonra da polisler geldi. Bu sefer de iki kişi arasında kavga başladı." dedi.