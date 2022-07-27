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    Sultangazi'de siparişi hazırlanırken şarjdaki cep telefonunu çaldı

    Çiğ köfte dükkanında verdiği sipariş hazırlanırken çalışana ait şarja takılı cep telefonunu çalan şüpheli, sigara içme bahanesiyle dışarı çıkıp kayıplara karıştı.
    • 27.07.2022 - 09:39
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    Sultangazi'de siparişi hazırlanırken şarjdaki cep telefonunu çaldı

    İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesi'ndeki çiğ köfteciye gelen kişi, sipariş verdi.

    Babası Hamza Badı'ya yardım etmek için tezgaha geçen küçük çocuk başka bir müşteriyle ilgilenirken şüpheli şahıs, şarja takılı olan cep telefonunu fark etti.

    Telefonun olduğu bölüme yönelen şüpheli, konuşarak çocuğu oyaladı.

    Siphariş verdi

    İçerideki müşterinin ayrılmasıyla şahıs, bir porsiyon çiğ köfte siparişi verdi.

    Telefonu çalıp gitti

    Çocuğun siparişi hazırladığı sırada şüpheli şahıs da masada şarja takılı cep telefonunu çaldı. Sigara içme bahanesiyle dışarı çıkan şüpheli, kayıplara karıştı.

    Kamera kayıtları izlendi

    Şüpheliyi dışarıda görmeyen çocuk, telefonun da yerinde olmadığını fark etti.

    Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen baba Hamza Badı, şarja takılı yaklaşık 4 bin lira değerindeki cep telefonun müşteri kılığında iş yerine gelen kişi tarafından çalındığını gördü.

    Sultangazi de siparişi hazırlanırken şarjdaki cep telefonunu çaldı #1

    "Siparişi almadan telefonu çalıp gitmiş"

    Yaşananları anlatan Hamza Badı, "Çiğ köfte almak için içeri girdi. İlk olarak bir porsiyon çiğ köfte istedi. Daha sonra bir porsiyon daha istedi. O ara her halde telefonu alacaktı, alamadı. İkinci siparişte içeride oyalandı.

    Oğlum siparişi hazırlamaya başladı. Ben de o ara başka bir müşteri ile ilgileniyordum. Telefonum masada şarja takılıydı. Biz farkında olmadan telefonu almış. O ara sipariş hazırlanana kadar dışarıda sigara içeceğini söyledi ve dışarı çıktı.

    Daha sonra da gitmiş. Oğlum telefonun yerinde olmadığını söyledi. Sonra kameralara baktık, gelen müşterinin telefonu çaldığını gördük. Siparişi almadan telefonu çalıp gitmiş." dedi.

    Baba şikayetçi oldu

    DHA'nın haberine göre; Hamza Badı, kamera görüntüleriyle birlikte polis merkezi amirliğine giderek görüntülerdeki kişiden şikayetçi oldu.

    Sultangazi de siparişi hazırlanırken şarjdaki cep telefonunu çaldı #2

    Sultangazi de siparişi hazırlanırken şarjdaki cep telefonunu çaldı #3

    Sultangazi de siparişi hazırlanırken şarjdaki cep telefonunu çaldı #4

    Sultangazi de siparişi hazırlanırken şarjdaki cep telefonunu çaldı #5

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