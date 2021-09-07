Bodrum kattaki depoda yangın çıkmasıyla bina sakinleri sokağa döküldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

İstanbul Sultangazi’de 12 katlı bir sitenin bodrum katında bulunan 3 katlı otoparkın 2'inci katındaki lastik deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bina içerisinden yoğun dumanlar yükselirken korku ve panik yaşayan bina sakinleri sokağa döküldü.

BİNA ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri bina ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Sultangazi’de siteye ait otoparkın lastik deposunda yangın çıktı VİDEO



CAN KAYBI YAŞANMADI

Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.





İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.



