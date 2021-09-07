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    Sultangazi’de siteye ait otoparkın lastik deposunda yangın çıktı

    Bodrum kattaki depoda yangın çıkmasıyla bina sakinleri sokağa döküldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
    • İHA
    • 07.09.2021 - 09:19
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 09:42
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    Sultangazi’de siteye ait otoparkın lastik deposunda yangın çıktı

    İstanbul Sultangazi’de 12 katlı bir sitenin bodrum katında bulunan 3 katlı otoparkın 2'inci katındaki lastik deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Bina içerisinden yoğun dumanlar yükselirken korku ve panik yaşayan bina sakinleri sokağa döküldü.

    BİNA ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri bina ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

    Sultangazi’de siteye ait otoparkın lastik deposunda yangın çıktı #1

    Sultangazi’de siteye ait otoparkın lastik deposunda yangın çıktı VİDEO 

    CAN KAYBI YAŞANMADI

    Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

    Sultangazi’de siteye ait otoparkın lastik deposunda yangın çıktı #2

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

    Sultangazi’de siteye ait otoparkın lastik deposunda yangın çıktı #3

    Sultangazi’de siteye ait otoparkın lastik deposunda yangın çıktı #4

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