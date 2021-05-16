15 yaşındaki Suriyeli çocuk tarafından atılan maytabın isabet ettiği Gülizar Özkurt gözünden ve dudağından yaralandı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu Mahmut Ali'nin (15) sokak ortasında attığı maytap alışverişten dönen 51 yaşındaki Gülizar Özkurt'a isabet etti.

GÖZÜNÜ VE DUDAĞINI YARALADI

Özkurt, oturduğu evin sokağına geldiği an patlayan maytap sonucu gözünden yaralanırken, dudağı da patladı. Özkurt'a yardım etmek için çevredeki vatandaşların yanı sıra maytabı atan Mahmut Ali de geldi. Özkurt'u sakinleştirmeye çalışan vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sultangazi'de sokağa atılan maytap yoldaki kadını yaraladı

TEDAVİYE ALINDI

Haber verilmesi üzerine Özkurt'un yakınları da olay yerine geldi. Kız kardeşini yaralı gören Özkurt'un ablası Mahmut Ali'ye tepki göstererek saldırdı. Bunun üzerine Ali, olay yerinden ayrıldı. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından Özkurt'u, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan Özkürt'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SURİYELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, olay yerinden ayrılan Mahmut Ali'yi, kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ali'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.