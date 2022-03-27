Sultangazi'de sokak ortasında silahlı saldırı

Bir genç dakikalar önce konuştuğu şahıs tarafından bacağından silahla vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı 2525. Sokak üzerinde bir araya gelen iki grup bir süre konuştuktan sonra bölgeden ayrıldı.

Gruptaki şahıslardan biri ise ilerleyen dakikalarda yanındaki silahla U.Ş.'yi bacağından vurup ortadan kayboldu.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipelri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan U.Ş.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.