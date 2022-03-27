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    Sultangazi'de sokak ortasında silahlı saldırı

    Bir genç dakikalar önce konuştuğu şahıs tarafından bacağından silahla vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 27.03.2022 - 14:18
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    Sultangazi'de sokak ortasında silahlı saldırı

    İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı 2525. Sokak üzerinde bir araya gelen iki grup bir süre konuştuktan sonra bölgeden ayrıldı.

    Gruptaki şahıslardan biri ise ilerleyen dakikalarda yanındaki silahla U.Ş.'yi bacağından vurup ortadan kayboldu.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipelri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan U.Ş.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

    Sultangazi de sokak ortasında silahlı saldırı #1

    Sultangazi de sokak ortasında silahlı saldırı #2

    Sultangazi de sokak ortasında silahlı saldırı #3

    Sultangazi de sokak ortasında silahlı saldırı #4


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