DHA

Sürücülerin dikkatsiz hareketleri farklı kazalara sebep oluyor.

İstanbul'un ilçesinde dün saat 15.30 sıralarında yaşanan hayrete düşürdü.

Yol kenarına gelen ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadın, yavaş yavaş soyunmaya başladı.

Soyunmaya devam ederken yoldan geçen sürücülere el sallayan kadın, trafiğin aksamasına neden oldu.

Bu sırada şaşkın bakışlarıyla kadını izleyen seyir halindeki bir sürücü, önündeki ticari minibüse çarptı.

Sultangazi'de

Kadın olay yerinden kaçtı

Elbiselerini giyen kadın bir süre kaldırımda oturdu.

Elindeki çantasıyla olay yerinden koşarak uzaklaşan kadın, bu kez farklı bir noktada beklemeye başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

O anlar kaydedildi

Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Akli dengesi olmadığı belirlendi

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kadının, akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.