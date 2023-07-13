Sultangazi'de soyunan kadın, sürücülerin dikkatini dağıttı! 2 araç birbirine girdi Bir kadının yol kenarında oturarak soyunması üzerine durumu fark eden sürücülerin şaşkın bakışları arasında bir trafik kazası yaşanırken kadının akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Sürücülerin dikkatsiz hareketleri farklı kazalara sebep oluyor. İstanbul'un Sultangazi ilçesinde dün saat 15.30 sıralarında yaşanan kaza hayrete düşürdü. Yol kenarına gelen ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadın, yavaş yavaş soyunmaya başladı. Soyunmaya devam ederken yoldan geçen sürücülere el sallayan kadın, trafiğin aksamasına neden oldu. Bu sırada şaşkın bakışlarıyla kadını izleyen seyir halindeki bir sürücü, önündeki ticari minibüse çarptı. Kadın olay yerinden kaçtı Elbiselerini giyen kadın bir süre kaldırımda oturdu. Elindeki çantasıyla olay yerinden koşarak uzaklaşan kadın, bu kez farklı bir noktada beklemeye başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. O anlar kaydedildi Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Akli dengesi olmadığı belirlendi Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kadının, akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.