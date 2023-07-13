Sürücülerin dikkatsiz hareketleri farklı kazalara sebep oluyor.
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde dün saat 15.30 sıralarında yaşanan kaza hayrete düşürdü.
Yol kenarına gelen ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadın, yavaş yavaş soyunmaya başladı.
Soyunmaya devam ederken yoldan geçen sürücülere el sallayan kadın, trafiğin aksamasına neden oldu.
Bu sırada şaşkın bakışlarıyla kadını izleyen seyir halindeki bir sürücü, önündeki ticari minibüse çarptı.
Kadın olay yerinden kaçtı
Elbiselerini giyen kadın bir süre kaldırımda oturdu.
Elindeki çantasıyla olay yerinden koşarak uzaklaşan kadın, bu kez farklı bir noktada beklemeye başladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
O anlar kaydedildi
Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
Akli dengesi olmadığı belirlendi
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kadının, akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.