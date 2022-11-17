Bir binada İSKİ ekibinin çalışması sırasında patlayan su borusundan fışkıran su, 4 katlı binanın boyunu aşarken evi kirlenen komşular arasında tartışma yaşandı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, bir binanın onarım çalışması sırasında akılalmaz anlar yaşandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekibinin dün saat 15.00 sıralarında bir binanın önündeki onarım çalışması sırasında su borusu patladı.

Oluşan tazyikli suyun yüksekliği dört katlı binanın boyunu aştı.

Mahalle sakinleri, yaşanan o anları meraklı gözlerle izledi.

Su kesintisi yaşandı

Yaşanan olay nedeniyle bölgede su taşkının önüne geçilemeyince bir süre su kesintisi yaşanıldı.

Komşusuna paspas fırlattı

Bir kişi evinin kirlendiğini belirterek, komşusu ile tartışma yaşarken bina sakini kadın, çatıdaki paspasları sokakta bulunan komşusuna fırlattı.

Paspas, yola düşerken, bina sakini komşusuna, patlamanın İSKİ'nin çalışmasından kaynaklandığını söyledi.

Sultangazi'de su borusundan fışkıran su 13 metre yüksekliğe ulaştı ViDEO

"Patlamadan dolayı su 13 metre yüksekliğe ulaştı"

DHA'nın haberine göre, bir mahalle sakini, İSKİ'nin çalışması sırasında su borusunun patladığını belirterek, "Mahalle sular altında kaldı. Patlamadan dolayı su 13 metre yüksekliğe ulaştı." dedi.