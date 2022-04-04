Sultangazi'de sürücülerin ters yön kavgası

Ters yönde giden sürücünün uyarılmasının ardından çıkan trafik kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Sultangazi'deki Sultançiftliği Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde bir araç, ters yönde ilerledi.

Ters yönden ilerleyen araç sürücüsü ile kendisini uyaran bir başka araç sürücüsü arasında sözlü tartışma yaşandı.

LEVYEYLE SALDIRDI

Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Sürücülerden biri, aracında bulunan levyeyi alarak, tartıştığı diğer sürücüye saldırdı.

Çevrede bulunanların araya girmesiyle kavga büyümeden önlendi.

YOL VERME KAVGASI

Bir diğer kavga ise Eski Edirne Asfaltında yaşandı. Minibüs şoförü ile kamyonet şoförü arasında yol verme kavgası çıktı. Kavga çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırıldı.













