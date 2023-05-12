Sultangazi'de sürücüye tekme tokat darp Kırmızı ışıkta geçtiğini iddia ettiği sürücüyü korna çalarak uyaran şoför, darbedildi. Dengesini kaybederek yere düşen talihsiz adam, dakikalarca tekme yedi. Dehşet dolu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İHA Önceki gündü… İstanbul Sultangazi’de bir sürücü seyir halindeyken, bir başka şoförün kırmızı ışıkta geçtiğini gördü. Kornaya basan sürücü, onu uyarmak istedi. Feci şekilde dayak yedi Bunun üzerine şoför ve yanında bulunan arkadaşı, kendilerini uyaran sürücüye hakaret etti. Taraflar arasında tartışma çıktı. Araçtan inen 2 kişi, kendilerini uyaran sürücüyü feci şekilde darbetti. Yardıma gelen de kurtaramadı Tek başına kalan sürücü, yere düşerek dakikalarca tekme yedi. Yardım çağrısını duyarak bir kişi, yardıma koşsa da başarılı olamadı. Dehşet dolu dakikalar, cep telefonu kamerasına yansıdı.