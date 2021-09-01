Sokakta oynayan 9 yaşındaki Nisanur Bizan’a çarpan taksi şoförü, anne Raife Bizan’ı ve kızını hastaneye bırakıp kaçtı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Sultançiftliği Mahallesi’nde, 30 Ağustos Pazartesi günü akşam saatlerinde sokakta arkadaşıyla oynayan Nisanur Bizan'a (9), bir taksi çarptı.

İsmi öğrenilemeyen taksi sürücüsü, anne Raife Bizan’ı ve kızı Nisanur Bizan’ı hastaneye bıraktı.

Raife Bizan’a taksiye ceza kesilmemesi için otoparka aracı park edeceğini söyleyip ayrılan sürücü, hastaneden kaçtı.

KAMERAYA YANSIDI

Taksi sürücüsünün kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, anne Raife Bizan'ı ve yaralı kızı hastaneye bıraktıktan sonra otomobiline binen sürücünün, hızla sokaktan çıkarak kayıplara karıştığı görüldü.

Sultangazi’de taksi sürücüsü, çarptığı çocuğu hastaneye götürüp kaçtı VİDEO



ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bizan ailesi, hastane polisine bilgi vererek kaçan sürücüden şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

“ÇOK CANIM YANDI”

Yaşadığı olaya yönelik açıklama yapan Nisanur Bizan, şu sözleri kaydetti:

“Bana çarptı bayıldım. Sonra gözümü açtım hastanedeyim. Yanımda sadece annem vardı. Canım çok yandı. Omuzum ağrıdı. Çok korktum.”





“ARABAMI BAĞLAYACAKLAR GELECEĞİM DİYEREK GİTTİ”

Anne Raife Bizan ise, şu ifadeleri kullandı:

“Evde iş yapıyordum. Araba sesi geldi. Çocuk ablama araba çarptı diye ağıyordu. Hemen aşağı indim. Kızım ağlayarak anne omuzum ağrıyor dedi. Omuzu, suratı, ayağı yara içindeydi. Taksici bizi hastaneye götürdü. Numaramı aldıktan sonra arabamı bağlayacaklar 15 dakika sonra geleceğim diyerek gitti. Ve bir daha geri dönmedi.

“EN AZINDAN ÇOCUĞUMA GELİP BAKABİLİRDİ”

Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Çok zor durumdayım. Bu durumda beni bırakmasaydı, çocuğum 'Nasıl İyi mi' diye baksaydı. Onun ceza almasını istiyorum. Hastane masraflarımı da ödesin. 600 lira hastane masrafı tuttu. En azından çocuğuma gelip bakabilirdi.

“BENİM DE DURUMUM YOK KİRACIYIM”

Ben o taksiciyi bulup yüz yüze gelmek istiyorum. Ben arkadaşımla beraber geceye kadar hastanedeydim. Çarpan sürücünün bulunmasını istiyorum. 600 lira verdim ama benim de durumum yok. Kiracıyım, sadece eşim çalışıyor. Gelirim yok. Allah rızası için onu bulun. Okulunun açılmasına 1 hafta kaldı, bu duruma geldi benim kızım.”

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Nisanur Bizan’ın kolunda çıkık olduğu belirlendi.