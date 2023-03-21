Sultangazi'de taksiciyi gasbetmek isteyen şüpheliler durakta darbedildi Taksiye binen 3 kişi taksiciye, "Tüm gün bize çalışacaksın, paranı bize vereceksin" dedi. Çalıştığı durağa giden şoför, yolcuları indirerek arkadaşlarıyla meydan dayağı attı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde garip bir olay yaşandı.

Taksiye binen 3 kişi, taksiciye Arnavutköy'deki tenha bir alana gitmesini istedi.

Uyuşturucu madde etkisinde oldukları iddia edilen şüpheliler, taksinin şoförüne, "Tüm gün bize çalışacaksın, paranı bize vereceksin." dedi.

Taksi şoförü ise gasbedileceğini düşünerek telsizle arkadaşlarına mesaj gönderdi.

Duraktaki arkadaşları ile telefonla irtibat kuran taksi şoförü, daha sonra şüphelileri duraktaki arkadaşları ile görüştürdü.

Taksi sürücülerinden meydan dayağı

Bu görüşmeler sürerken taksici, şüphelileri de durağa kadar getirdi.

Taksi durağa gelir gelmez çevresini saran taksiciler, şüphelileri araçtan indirerek tekme tokat dövdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"Onlar tuzağa düşürmeden, biz onları tuzağa çektik"

Aynı durakta çalışan taksi şoförü Ali Yıldız, şu ifadeleri kullandı: