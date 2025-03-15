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DHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde dün akşam saatlerinde, iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, şiddetli bir kavgaya dönüştü.

YERE DÜŞEN ŞAHSA 3 KİŞİ SALDIRDI

Taş ve sopaların kullanıldığı kavga sırasında yere düşen bir kişi, üç kişi tarafından darbedildi. Olayı fark eden çevredekiler, kavgayı ayırmak için müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi.

POLİS, KAVGAYI GÜÇLÜKLE AYIRDI

Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sona erdirildi. Ancak, yaralanan bir kişi ambulansa yerleştirilirken ekipler zorluk yaşadı. Olayla bağlantılı olarak, kavganın içinde yer alan üç kişi kelepçelenerek polis merkezine götürüldü. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.