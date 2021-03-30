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- Sultangazi'de ters yönde geri giden tır kamerada
Sultangazi'de ters yönde geri giden tır kamerada
Ters yöndeki trafikte geri geri giden tır, yolda paniğe neden oldu.
- DHA
- 30.03.2021 - 13:03
- Güncelleme : 30.03.2021 - 13:14
İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Habibler Arnavutköy yolu Sultançiftliği Mahallesi mevkiinde, sürücüsünün ters yöne nasıl girdiği bilinmeyen tır yolda geri geri gitmeye başladı.
Sürücüsü ise direksiyonu sağa sola kırarak aracı durmaya çalıştı.
O ANLAR KAMERADA
Trafikteki araçlarla çarpışmaktan kıl payı kurtulan tırı gören sürücüler korku yaşadı. Bazı sürücüler de o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Tırın sürücüsü kaza yaşanmadan aracı durdurabildi.
Sultangazi'de ters yönde geri giden tır