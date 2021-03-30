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    Sultangazi'de ters yönde geri giden tır kamerada

    Ters yöndeki trafikte geri geri giden tır, yolda paniğe neden oldu.
    • DHA
    • 30.03.2021 - 13:03
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 13:14
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    Sultangazi'de ters yönde geri giden tır kamerada

    İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Habibler Arnavutköy yolu Sultançiftliği Mahallesi mevkiinde, sürücüsünün ters yöne nasıl girdiği bilinmeyen tır yolda geri geri gitmeye başladı.

    Sürücüsü ise direksiyonu sağa sola kırarak aracı durmaya çalıştı.

    O ANLAR KAMERADA

    Trafikteki araçlarla çarpışmaktan kıl payı kurtulan tırı gören sürücüler korku yaşadı. Bazı sürücüler de o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Tırın sürücüsü kaza yaşanmadan aracı durdurabildi.

    Sultangazi'de ters yönde geri giden tır

    Sultangazi de ters yönde geri giden tır kamerada #1

    Sultangazi de ters yönde geri giden tır kamerada #2

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