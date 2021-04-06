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    Sultangazi’de ticari taksi bir anda alev aldı

    Seyir halinde olan bir ticari taksi bir anda motor kısmından alev aldı. İtfaiye ekipleri söndürülen alevler sonrası, araç kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 06.04.2021 - 09:28
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    Sultangazi’de ticari taksi bir anda alev aldı

    Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde, ticari taksi seyir halindeyken motor bölümünden bir anda alev aldı.

    Alevlerin yükseldiğini gören sürücü, aracı yol kenarına çekti.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Yangını söndürmeye çalışan sürücünün yardımına vatandaşlar yetişti.

    İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

    Olayda ölen veya yaralanan olmadı. Araçta kullanılamaz hale geldi.

    Sultangazi’de ticari taksi bir anda alev aldı #1

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