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Sultangazi’de ticari taksi bir anda alev aldı

Sultangazi’de ticari taksi bir anda alev aldı

Seyir halinde olan bir ticari taksi bir anda motor kısmından alev aldı. İtfaiye ekipleri söndürülen alevler sonrası, araç kullanılamaz hale geldi.