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- Sultangazi’de ticari taksi bir anda alev aldı
Sultangazi’de ticari taksi bir anda alev aldı
Seyir halinde olan bir ticari taksi bir anda motor kısmından alev aldı. İtfaiye ekipleri söndürülen alevler sonrası, araç kullanılamaz hale geldi.
- İHA
- 06.04.2021 - 09:28
Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde, ticari taksi seyir halindeyken motor bölümünden bir anda alev aldı.
Alevlerin yükseldiğini gören sürücü, aracı yol kenarına çekti.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Yangını söndürmeye çalışan sürücünün yardımına vatandaşlar yetişti.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Olayda ölen veya yaralanan olmadı. Araçta kullanılamaz hale geldi.