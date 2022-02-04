Yolu kaçırıp, ters manevra yalan taksi şoförüne, kapalı kasa panelvan araç çarptı. Kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde ismi öğrenilemeyen ticari taksi şoförü, anne ve 2 çocuk yolcusu ile seyir halindeyken Sultançiftliği istikametine dönüş yapacağı esnada kavşağı kaçırdı.

Trafiğin yoğun akıcı olduğu esnada ters manevra yapan ticari taksiye, Mustafa Gündüz yönetimindeki kapalı kasa panelvan araç çarptı.

Kazada anne ve çocuklar hafif şekilde yaralanırken, ticari taksi şoförü ise şoka girdi.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı vatandaşlara ilk olarak diğer araç sürücüleri müdahale ederken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Ardından yaralılar, ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri ise trafiğin akışını sağlamak için önlem aldı.

Sultangazi'de ticari taksiyle panelvan araç çarpıştı ViDEO

"TAKSİ TERS YÖNDEN GEÇMEYE ÇALIŞIYORDU"

Kaza anını anlatan panelvan araç sürücüsü Mustafa Gündüz, "Seyir halindeyken taksi ters yönden geçmeye çalışıyordu, dönmüştü. Ben de ortadan vurdum o da dönerek tekrar bana vurdu. Yapmaması gereken hareketi yaptı ve toplam taksi şoförü dahil 4 yaralı var." dedi.

Kaza sonrası araçlar çekici yardımı ile bulundukları yerden kaldırılırken, sürücü Mustafa Gündüz ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.