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    Sultangazi'de trafik kazası: Yaya ölümden döndü

    Hafriyat kamyonunun park halinde duran bir araca çarpmasıyla bölgeden geçen bir vatandaş korku dolu anlar yaşadı.
    • DHA
    • 02.02.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 10:15
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    Sultangazi'de trafik kazası: Yaya ölümden döndü

    İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Mahmutbey Yolu üzerinde ilerleyen hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

    Kamyon park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.

    YAYA KAZAYLA BURUN BURUNA GELDİ

    Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kişi ise kazadan kıl payı kurtuldu.

    O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Sultangazi'de trafik kazası: Yaya ölümden döndü VİDEO

    Sultangazi de trafik kazası: Yaya ölümden döndü #1

    Sultangazi de trafik kazası: Yaya ölümden döndü #2

    Sultangazi de trafik kazası: Yaya ölümden döndü #3


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