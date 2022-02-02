Sultangazi'de trafik kazası: Yaya ölümden döndü

Hafriyat kamyonunun park halinde duran bir araca çarpmasıyla bölgeden geçen bir vatandaş korku dolu anlar yaşadı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Mahmutbey Yolu üzerinde ilerleyen hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Kamyon park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.

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Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kişi ise kazadan kıl payı kurtuldu.

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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