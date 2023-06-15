Sultangazi'de trafikteki iki sürücü birbirine girdi Yasak olmasına rağmen U dönüşü yapan bir sürücüyle karşı yöne geçen başka bir sürücü arasında çıkan kavgada yumruk yağmuru yaşandı. O anlar başka bir sürücü tarafından kayıt altına alındı.

İHA

Trafikte sık sık sözlü ve fiziksel kavgalar yaşanıyor.

Bu kez olayın adresi İstanbul.

Sultangazi ilçesinde dün sabah saatlerinde yaşanan olayda, kural ihlali tansiyonu yükseltti.

Yeşil ışığın yanması ile karşı yöne geçmek isteyen hafif ticari araç sürücüsü, o esnada yasak olduğu halde U dönüşü yapmak isteyen otomobil sürücüsü ile karşı karşıya geldi.

Camı kırdı

İki sürücü arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre, hafif ticari araç sürücüsü tartışmayı bitirip hareket etmek istediği esnada ise otomobil sürücüsünün kendisine küfrettiğini duyunca aracından inerek eliyle otomobilin camını kırdı.

Yumruk yağmuruna tuttu

Bunun üzerine daha da sinirlenen sürücü ise film sahnelerini aratmayacak bir hareketle otomobilin üzerinden atlayarak hafif ticari araç sürücüsünü yumruk yağmuruna tuttu.

Taraflar kavga etmeye devam ederken o anları kayıt altına alan aracın hareket etmesi ile görüntü ise sona erdi.