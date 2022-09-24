Sultangazi’de tramvaya çarpan motosikletteki metrelerce sürüklendi

Motosikletli genç bir sürücü, tramvaya çarptı. Motosikletin arka kısmında oturan gencin arkadaşı, tramvayın altında kalarak metrelerce sürüklendi. Feci kaza kameraya yansıdı.

İstanbul’da Ekrem Bora (18) adlı bir genç, arkadaşı İdris Aslan (19) ile birlikte 2 gün önce aldığı motosikletine binerek yola çıktı.

Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Hacı Şükrü Tramvay Durağı mevkisinde yayalara kırmızı ışık yandığı sırada karşıya geçmeye çalışan bir kişiye çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Tramvayın altında metrelerce sürüklendi

Bora, Mescid-i Selam yönüne seyir halinde olan tramvaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletin arkasında yolculuk yapan İdris Aslan (19), tramvayın altında kalarak metrelerce sürüklendi.

Kucaklayıp, kaldırıma taşıdı

Tramvay yoluna devam ederken kazadan yara almadan kurtulan Ekrem Bora, tel çitlerden raylara atladı ve ağır yaralanan arkadaşı İdris Aslan'ı kucaklayıp, kaldırıma taşıdı.

Aslan, bir esnafa ait özel araçla yakınlarda bulunan özel hastaneye götürüldü.

Sultangazi'de feci kaza: Tramvayın altında metrelerce sürüklendi VİDEO

Hayati tehlikesi var

Burada ilk tedavisi yapılan Aslan, daha sonra ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yaşanan korkunç kaza çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.