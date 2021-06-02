Euro
10.533
1.19%
Dolar
8.6228
1.22%
Altın
525.23
0.9%
Borsa
1.432
0%
Bitcoin
314.990
0.69%
EXEN Coin
32.00
-6.10%
15ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 15 C

    Sultangazi’de üç aracın karıştığı kaza

    Ara yoldan çıkan bir araca çarparak savrulan otomobil, park halindeki başka bir araca çarparak durabildi.
    • İHA
    • 02.06.2021 - 09:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sultangazi’de üç aracın karıştığı kaza

    İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Ordu Caddesi üzerinde, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, önce ara sokaktan çıkan araca ardından da park halindeki başka bir araca çarptı.

    Kaza sonrası araçtan inen sürücüler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

    YAYALAR BİRKAÇ ADIMLA KURTULDU

    Kaldırımda yürüyen vatandaşların olay yerinden birkaç adım uzakta olması olası bir faciayı önledi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri kazayla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmaların ardından kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla birlikte cadde üzerindeki trafik akışı normale döndü.

    Üç aracın karıştığı kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Sultangazi’de üç aracın karıştığı kaza #1

    Sultangazi’de üç aracın karıştığı kaza #2

    Sultangazi’de üç aracın karıştığı kaza #3

    Sultangazi’de üç aracın karıştığı kaza #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir