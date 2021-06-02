Sultangazi’de üç aracın karıştığı kaza

Ara yoldan çıkan bir araca çarparak savrulan otomobil, park halindeki başka bir araca çarparak durabildi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Ordu Caddesi üzerinde, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, önce ara sokaktan çıkan araca ardından da park halindeki başka bir araca çarptı.

Kaza sonrası araçtan inen sürücüler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

YAYALAR BİRKAÇ ADIMLA KURTULDU

Kaldırımda yürüyen vatandaşların olay yerinden birkaç adım uzakta olması olası bir faciayı önledi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri kazayla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmaların ardından kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla birlikte cadde üzerindeki trafik akışı normale döndü.

Üç aracın karıştığı kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.